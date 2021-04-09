Наблюдатели миссии посетили Енакиево, где родители погибшего ребенка показали им медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.
Затем они обследовали воронку от взрыва боеприпаса в поселке Александровское, где ребенок гостил у бабушки. Женщина получила ранение от взрыва, наблюдатели осмотрели порез и синяк на ее голове.
Наблюдатели зафиксировали наличие многочисленных отверстий из-за взрыва в стенах дома, воротах и постройках на участке, разбитые стекла в окнах. Однако они не смогли определить, взрыв какого снаряда стал причиной разрушений и смерти ребенка.
«Установить, боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно предположительно в результате разлета осколков», — говорится в отчете.
Представители Донецкой Народной Республики утверждают, что взорвалось устройство, сброшенное с беспилотника ВСУ.
Украинская сторона отрицает причастность к запуску БПЛА со взрывным устройством. В частности, спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что мальчик нашел взрывное устройство во дворе дома.