Наблюдатели Миссии ОБСЕ на Украине не смогли определить, из-за взрыва какого боеприпаса 2 апреля в поселке Александровское погиб ребенок. Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном 8 апреля на ее официальном сайте

Наблюдатели миссии посетили Енакиево, где родители погибшего ребенка показали им медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

Затем они обследовали воронку от взрыва боеприпаса в поселке Александровское, где ребенок гостил у бабушки. Женщина получила ранение от взрыва, наблюдатели осмотрели порез и синяк на ее голове. ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать © antifashist.online

Наблюдатели зафиксировали наличие многочисленных отверстий из-за взрыва в стенах дома, воротах и постройках на участке, разбитые стекла в окнах. Однако они не смогли определить, взрыв какого снаряда стал причиной разрушений и смерти ребенка.

«Установить, боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно предположительно в результате разлета осколков», — говорится в отчете.

Представители Донецкой Народной Республики утверждают, что взорвалось устройство, сброшенное с беспилотника ВСУ.

Украинская сторона отрицает причастность к запуску БПЛА со взрывным устройством. В частности, спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что мальчик нашел взрывное устройство во дворе дома.