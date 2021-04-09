Главврач Херсонской области Юрий Ромаскевич предложил посыпать приезжающих из Николаева людей хлоркой, чтобы «обезопасить» местных жителей. Об этом он на днях заявил на странице в Facebook

Ромаскевич на своей странице в Facebook заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в Херсоне и в прилегающем регионе связан с массовым приездом людей из Николаевской области.

«Растет число инфицированных, болеют дети, болеют беременные, растет уровень госпитализации, растет смертность. Причин такой ситуации много — это и циркуляция новых, более заразных штаммов, миграция населения», — написал Ромаскевич на странице Facebook.

Страшная статистика: больше 750 украинских детей подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Вячеслав Гусаков спросил у врача, как можно с этим бороться, на что Ромаскевич ответил: «Можем хлоркой посыпать на въезде».

Сейчас в Херсонской области 26 569 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 21 737 человек выздоровели; 4043 человека инфицированы COVID-19; 789 человек умерли.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев COVID-19.