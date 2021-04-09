Ромаскевич на своей странице в Facebook заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в Херсоне и в прилегающем регионе связан с массовым приездом людей из Николаевской области.
«Растет число инфицированных, болеют дети, болеют беременные, растет уровень госпитализации, растет смертность. Причин такой ситуации много — это и циркуляция новых, более заразных штаммов, миграция населения», — написал Ромаскевич на странице Facebook.
В комментариях под данным сообщением пользователь Вячеслав Гусаков спросил у врача, как можно с этим бороться, на что Ромаскевич ответил: «Можем хлоркой посыпать на въезде».
Сейчас в Херсонской области 26 569 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 21 737 человек выздоровели; 4043 человека инфицированы COVID-19; 789 человек умерли.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев COVID-19.