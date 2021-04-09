По прогнозам аналитиков из Forbes, для Украины авиавойна с Россией завершится поражением. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте издания 8 апреля

На сегодняшний день украинские Военно-воздушные силы имеют всего лишь 125 боевых машин, причем среди них нет ни одного самолета, выпущенного менее 30 лет назад, отметили аналитики.

Авторы статьи считают, что единственный шанс для Украины — это приобрести военную технику у США. Однако, по оценке Forbes, даже если Украина получит 125 американских истребителей, в авиавойне с Россией у нее не будет шансов.

«Даже новейшие боевые единицы не продержатся долго в полномасштабном противостоянии с Россией, которая прямо сейчас держит порядка 500 боевых самолетов неподалеку от границ с Украиной», — говорится в материале Forbes.

Руководство Украины продолжает стягивать к передовой батальоны неонацистов и ВСУ.

Всего с 2014 года в Донбассе от боевых действий погибли около 13 тысяч человек.