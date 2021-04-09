Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей. Об этом 9 апреля сообщает РИА Новости

Поклонская объяснила, почему Зеленский неспособен принести мир в Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По ее мнению, первым делом данной комиссии должно стать расследование в отношении политиков Украины по факту введения в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма.

«Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что "аннексировали" ее территорию. Из-за продолжаемого обмана до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления», — возмутилась депутат.

В 2014 году жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.