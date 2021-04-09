«Современная международная политика после 2014 года уверенно шагает по наклонной… Проблема в отсутствии нравственности. Надо создать своего рода международную комиссию по этике политических деятелей. Ведь кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить. Дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое», — сказала Поклонская.
По ее мнению, первым делом данной комиссии должно стать расследование в отношении политиков Украины по факту введения в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма.
«Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что "аннексировали" ее территорию. Из-за продолжаемого обмана до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления», — возмутилась депутат.
В 2014 году жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.