У Донецка с Луганском есть ресурсы для того, чтобы остановить провокации украинской стороны, но они находятся в рамках Минских соглашений и сами пытаются ситуацию не обострять. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Дойдет до границ Новороссии: Безпалько о возможной реакции РФ на агрессию Киева © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Эксперт отметил, что республики Донбасса только наносят ответные удары по позициям ВСУ, и последние события показали, что они могут это делать достаточно эффективно и болезненно для Украины.

«Что касается России, то она сейчас не сможет вмешиваться своими военными инструментами напрямую, но в случае масштабного наступления на республики Донбасса она, безусловно, вмешается, и это приведет к поражению украинской армии и, возможно, к заключению новых соглашений. В любом случае в этом варианте событий Минские соглашения перестанут быть актуальными даже формально», — рассуждает Безпалько.

Политолог добавил, что пока от повторения карабахского или хорватского сценария украинская армия будет воздерживаться, но просто обстреливать Горловку или Донецк они с удовольствием будут и даже будут наращивать эти обстрелы.

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