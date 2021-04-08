Президент Украины Владимир Зеленский не может гарантировать мир на юго-востоке страны, сказала заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Наталья Поклонская. Ее слова приводит РИА Новости 8 апреля

«Достичь мира на Донбассе — это одна из ключевых задач. Ситуация с Донбассом в XXI веке, после уроков Второй мировой войны, — это вообще какой-то нонсенс. По моему мнению, нужен какой-то компромисс, поскольку президент Зеленский не в состоянии гарантировать мир, порядок и безопасность. Люди мало ему верят, поскольку нет реальных дел, только красивые слова», — цитирует агентство Поклонскую.

Пылающий Донбасс. Зачем Зеленский прибыл на передовую © пресс-служба президента Украины

12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.