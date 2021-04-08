Локдаун в Киеве может быть продлен после 16 апреля, если этого потребует эпидемиологическая ситуация. Об этом 8 апреля в комментарии каналу «Украина 24» заявил мэр Киева Виталий Кличко

Кличко допустил возможность продления жестких ограничений в столице вплоть до 10 мая. Он отметил, что решения принимает не мэр, а комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Такси втридорога, ресторан по договорённости. В Киеве начался локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Действительно, мы можем продлить карантинные ограничения, но будем исходить исключительно из цифр заболеваемости, и если у нас будет продолжаться волна заболеваний, я не исключаю, что это может случиться», — сказал Кличко.

На днях Кличко побывал в одной из инфекционных больниц Киева, где лечат пациентов с коронавирусом, и отметил высокую загруженность медицинских учреждений столицы.

Строгие карантинные ограничения из-за высокого уровня распространения коронавируса были введены в Киеве с 20 марта по 9 апреля. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что меры ужесточатся с 5 по 16 апреля.