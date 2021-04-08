Полноценно отдохнуть украинцам, приехавшим на Кипр, не получится, так как они смогут выходить из отеля только два раза в день по заявке через смс-сообщение. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Cyprus Mail

Любые передвижения граждан Кипра, а также туристов с 23:00 до 05:00 запрещены. В субботу и воскресенье выходить из отеля по sms туристам можно три раза в день, но не больше, чем на три часа, сообщает Министерство туризма Кипра.

Ранее говорилось о том, что украинские туристы с 1 апреля имеют право на въезд в Республику Кипр. Изначально это решение должно было быть принято в марте, однако украинцам пришлось ждать этого еще месяц.

Кипр откроет границы для украинцев: названа дата © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

Его стоимость составляет около 30 евро. Результат теста отправляется путешественнику через SMS-сообщение в течение трех часов. До получения результата человеку необходимо оставаться на домашней самоизоляции.



