Замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов направил в Офис прокурора Международного уголовного суда материалы, в которых Украина обвиняет Россию в причастности к Иловайской трагедии и боям за Донецкий аэропорт. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

Зеленский вспомнил об Иловайском котле: обстоятельства трагедии должны быть расследованы © РИА Новости, | Перейти в фотобанк собрала факты о гибели украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

В Иловайском котле погибли 366 украинских военных. Во время обороны Донецкого аэропорта погибли 25 украинских силовиков.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.