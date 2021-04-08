Отмечается, что Украина собрала факты о гибели украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.
В Иловайском котле погибли 366 украинских военных. Во время обороны Донецкого аэропорта погибли 25 украинских силовиков.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.