Юлия Тимошенко в свою бытность премьером Украины проводила более социальную политику, чем Петр Порошенко. Но неизвестно, как бы она повела себя сегодня. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник Юлия Тимошенко заявила, что предложила «Слуге народа» создать в парламенте коалицию с ее партией «Батькивщина», однако дальше разговоров дело не пошло.

При этом эксперт отметил, что выбор между Порошенко и Тимошенко «очень нехороший».

«Мне кажется, что политика Тимошенко более социально ориентирована. Таким премьер-министром она была раньше, но неизвестно, какой будет сейчас. Раньше она была более социально ориентированным премьером. Мне кажется, это то, что нужно сейчас в первую очередь стране», — считает Бортник.

Специалист добавил, что если президент Владимир Зеленский решит формировать коалицию с «Батькивщиной» или с Порошенко, что достаточно вероятно, к осени этого года, то это не приведет к распаду партии, так как внутри нее мало авторитетных политиков, которые могут решиться на самостоятельную игру.

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