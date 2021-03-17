Давление на политических оппонентов со стороны президента Владимира Зеленского — это месседж силы, считает политолог Руслан Бортник

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Ранее власти Украины во внесудебном порядке приняли решение о запрете оппозиционных телеканалов и аресте активов лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

- Руслан, зачем Владимир Зеленский во внутренней политике делает крен вправо, усиливая давление на оппозиционные силы, ведь таким образом он теряет электорат, который и привел его к власти?

— Правильный вопрос, здесь несколько причин. Первая — это попытка выбить правую карту из рук Петра Порошенко, убрать уличный фактор давления на нынешнюю власть. Вторая причина — это попытка избежать обвинений в том, что он сотрудничает с Россией, что он агент Кремля, то есть избежать западни Трампа. И третья — это попытка делать то, что должно нравиться или поддерживаться в США, в кругах, которые настроены на конфронтацию с Россией.

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

- Не лишает ли Зеленский таким образом себя возможности пойти на второй срок?

— До выборов еще далеко. И если удастся закрутить гайки, то конкурентов на выборах будет меньше и они будут слабее. Если бы выборы были сейчас, то, возможно, да, хотя рейтинги власти улучшились, потому что в обществе есть запрос на сильную руку. Процентов 70-80 украинцев хотят видеть сильную руку.

СБУ против власти? «Плёнки Суркова» станут ударом по Порошенко и Кличко © CC0, Pixabay

- По версии The Washington Post, США предложили Зеленскому своего рода сделку: звонок Джо Байдена в обмен на криминальное преследование олигарха Игоря Коломойского.

— Это очень примитивная точка зрения. Конечно, звонок Байдена важен, как и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и в целом сохранение поддержки США. Но это комплексный подход. Если это максимально упростить, складывается впечатление, что США предлагают Зеленскому отказаться от поддержки внутренних финансовых кругов, то есть украинских олигархов, в обмен на усиление и сохранение своей поддержки. Дело не в звонке, то есть звонок только маленькая запятая в этом процессе.

- Можно ли сказать, что Зеленский уже объявил войну украинским олигархам?

— Нет, Зеленский и его команда продолжают торговаться в отношении будущей модели взаимоотношений с новым американским президентом и его администрацией. И именно с этими торгами связано расследование Bellingcat, приостановка программы помощи со стороны Международного валютного фонда. Торги и диалог еще идут.

Социологи Украины успокаивают: Зеленский по-прежнему на коне © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - Раскол, который произошел в «Слуге народа», вызвал необходимость объединения пропрезидентской партии с другими политическими силами. Как может выглядеть такая коалиция?

— Большого раскола нет, есть недовольство части депутатов, но им некуда деваться из этого лагеря. Если президент решит формировать коалицию с «Батькивщиной», с «Голосом» или с Петром Порошенко, что достаточно вероятно, к осени этого года, то это не приведет к распаду партии. Все-таки внутри нее мало авторитетных политиков, которые могут решиться на самостоятельную игру.

- Кого бы Вы хотели видеть в кресле премьер-министра Украины? Петра Порошенко или Юлию Тимошенко?

— Выбор очень нехороший. Мне кажется, что политика Тимошенко более социально ориентирована. Таким премьер-министром она была раньше, но неизвестно, какой будет сейчас. Раньше она была более социально ориентированным премьером. Мне кажется, это то, что нужно сейчас в первую очередь стране.

- Какой удар по Виталию Кличко и Петру Порошенко нанесет публикация «переговоров» Медведчука и Суркова, ведь косвенно они затрагивают этих политиков?

— Как и тема «Харьковских соглашений», это информационная атака на позиции Петра Порошенко, позиции как бы патриота. Все это показывает, что на самом деле никакой он не патриот. Таким образом власти информационно отрабатывают правый электорат и позиции Петра Порошенко.