Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, документ ужесточает требования к работе коллекторских компаний, сообщила автор закона, депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк у себя в Telegram 7 апреля

«Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый "коллекторский закон") только что подписан президентом! Теперь никаких угроз, неэтичного поведения, порноколлажей, многочасового автодозвона, взаимодействия с третьими лицами без их согласия!» — написала она.

По ее словам, теперь все коллекторские компании будут обязаны регистрироваться в специальном публичном реестре, который будет вести Национальный банк Украины.

НБУ будет надзирать за коллекторами и их действиями в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

Частные коллекторы: кто такие и за кем придут © Андрей Стенин | Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В марте коллекторы подконтрольного украинскому олигарху Ринату Ахметову банка ПУМБ терроризировали девятилетнего мальчика, требуя оплатить несуществующий кредит.

Осенью 2020 года жительницу Пологовского района Запорожской области коллекторы запугивали похоронным маршем по телефону.

Другая жительница Запорожья рассказывала, что коллекторы шантажировали ее свекровь угрозами разместить фейковые порнофото в объявлениях «девочек по вызову» с контактами «жертвы».