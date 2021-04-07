В среду, 7 апреля, во Львов с официальным визитом приехал председатель Военного комитета НАТО Стюарт Уильям Пич. Об этом мэр украинского города Андрей Садовой сообщил на своей странице в Facebook

НАТО пока не будет принимать Украину в свой состав — правительство ФРГ © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Нет, Львов не присоединится к НАТО отдельно. Но сегодня мы стали на шаг ближе к альянсу. К слову, маршалу Пичу очень понравился наш сессионный зал. Говорит, что одно из собраний НАТО придется провести здесь», — написал Садовой.

Также на встрече присутствовал начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе, а получение государством плана действий по членству в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ».

В Кремле на это ответили, что вступление Украины в НАТО лишь усугубит вооруженный конфликт в регионе.