В рамках визита Пич встретился с градоначальником и посетил городскую ратушу.
«Нет, Львов не присоединится к НАТО отдельно. Но сегодня мы стали на шаг ближе к альянсу. К слову, маршалу Пичу очень понравился наш сессионный зал. Говорит, что одно из собраний НАТО придется провести здесь», — написал Садовой.
Также на встрече присутствовал начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе, а получение государством плана действий по членству в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ».
В Кремле на это ответили, что вступление Украины в НАТО лишь усугубит вооруженный конфликт в регионе.