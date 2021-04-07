Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от работы в Службе внешней разведки Украины на время досудебного расследования. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Службы разведки в Facebook

«По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ. Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции», — говорится в сообщении.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало родного брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка.

НАБУ задержало брата главы Окружного суда Киева Вовка — СМИ © Facebook, НАБУ Юрий Бутусов, который работает на Минобороны Украины, сообщил, что брата Вовка зовут Юрий Зонтов.

Вовк возглавляет Окружной административный суд Киева более 11 лет. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от Партии регионов Сергея Кивалова. В 2013 году суд под председательством Вовка разрешил начать разбирать баррикады участников Майдана.

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Обвинение заявило, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.