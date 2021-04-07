Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Виталий Безгин вечером 6 апреля поужинал в киевском ресторане, который должен был быть закрытым на карантин. Об этом сообщил Telegram-канал «Шарий.net»

Такси втридорога, ресторан по договорённости. В Киеве начался локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, в каких условиях вынужден работать сейчас весь бизнес, поэтому название ресторана называть не будем. Вот так вот, пока весь Киев стоит в пробках, пока транспорт не работает, пока власть играет в локдаун и пока выписывают штрафы и обязывают всех закрываться», — говорится в сообщении.

Строгие карантинные ограничения из-за высокого уровня распространения коронавируса были введены в Киеве с 20 марта по 9 апреля. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что меры ужесточатся с 5 по 16 апреля.