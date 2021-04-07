На опубликованном видео видно, как Безгин ужинает на втором этаже ресторана.
«Мы понимаем, в каких условиях вынужден работать сейчас весь бизнес, поэтому название ресторана называть не будем. Вот так вот, пока весь Киев стоит в пробках, пока транспорт не работает, пока власть играет в локдаун и пока выписывают штрафы и обязывают всех закрываться», — говорится в сообщении.
Строгие карантинные ограничения из-за высокого уровня распространения коронавируса были введены в Киеве с 20 марта по 9 апреля. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что меры ужесточатся с 5 по 16 апреля.