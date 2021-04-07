Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе. Об этом 6 апреля заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости

Вашингтон обещал поддержать Киев в случае эскалации в Донбассе — Минобороны Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что Москва и Вашингтон провели на прошлой неделе телефонный разговор по ситуации на Украине, при этом Россия пока не настроена проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по этой теме, тем более «в той тональности», которую «навязывают американцы».

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук также отмечал, что присутствие США якобы усилило бы переговоры в «нормандском формате».

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.