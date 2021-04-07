Цветущая плесень: в Херсоне продают лакомства с допначинкой

В одном из супермаркетов украинского города Херсона покупательница приобрела фасованное желе, а дома обнаружила, что продукт «с пушком»: вся поверхность его обросла плесенью. О такой покупке написал «Типичный Херсон» 6 апреля

Примечательно, что в информации о продукте указано, что товар выпущен всего два дня назад. Большинство читателей, ознакомившихся с новостью, отметили, что это могло произойти только в том случае, если супермаркет перебил даты изготовления.

Украинка купила в супермаркете мандарины с кошмарной начинкой © CC0, Pixabay

Часть пользователей сети отметили, что магазин, конечно, может быть виноват, но это не значит, что покупатели могут закупаться с закрытыми глазами, да и не факт, что дома продукт хранился правильно.

«Не хочу, конечно, выражаться и судить про умственные способности, но не увидеть это уже просто капец, мягко говоря», «Купили, принесли домой, хранили не в холодильнике, тут за пару дней и мухоморы вырастут», «Может быть, у покупателя проблемы со зрением, а очки могли сломаться, потеряться», «Я не защищаю супермаркет, но не увидеть эту плесень через прозрачную упаковку может только слепой!!!» — написали пользователи.