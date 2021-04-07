Большинству людей на Украине война не нужна, умирать готовы считаные единицы, поэтому конфликт должен быть вялотекущим. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

По словам Старикова, для Киева вероятное следствие наступления в Донбассе — не очередной котёл, а вообще крушение всей системы власти. Несмотря на это, по команде из Вашингтона или ещё откуда-нибудь может произойти обострение, предположил он. Война до последнего украинца. Зачем Украина на самом деле нужна Западу © AP, Evgeniy Maloletka

«Да, им нужна 100-летняя война, но она в любой момент может перерасти во что-то большее, и это тоже элемент напряжённости, поскольку война может начаться в любой момент», — сказал Стариков.

Из-за этого Донбасс всё время находится в ситуации осаждённой крепости со всеми вытекающими последствиями, в том числе экономическими, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.