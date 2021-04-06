Украинская диверсионная группа под Горловкой намеревалась произвести разминирование местности для подхода к позициям Народной милиции ДНР, однако была остановлена донецким бойцом, рассказал заместитель начальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей 6 апреля

4 апреля Народная милиция ДНР пресекла попытку украинской диверсионной группы провести разведку вблизи рубежей Республики в районе поселка Шумы под Горловкой.

«Наш наблюдатель заметил приближение группы противника в составе трех человек к нашим передовым позициям. Доложив о происходящем на командный пункт роты, дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и по команде открыл огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции», — сообщил Басурин.

При осмотре участка боестолкновения саперами ДНР было обнаружено тело погибшего украинского военнослужащего, которое было эвакуировано на позиции Народной милиции.

Возле него были обнаружены средства для проведения разминирования и инженерной разведки.

По информации разведки НМ ДНР, погибший служил в 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Погибшим диверсантом оказался рядовой Игорь Байтала, сапер 8-го горно-штурмового батальона. Он входил в состав группы, задачей которой являлось инженерная разведка и расчистка прохода к нашим позициям», — отметил Басурин.

Донбасс, обострение. Родились и погибли на войне © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Басурин подчеркнул, что, «несмотря на то что мы еще вчера сообщили об обнаружении тела солдата ВСУ, украинская сторона так и не предприняла никаких попыток связаться с нами, чтобы вернуть тело родственникам».

Следует отметить, что в командовании 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ до сегодняшнего дня заявляли о пропаже своего бойца.

Якобы они занимались его поисками и «до последнего надеялись, что с ним все в порядке», но «чуда не случилось». Украинские военные и после получения тела своего погибшего бойца утверждают, что им ничего неизвестно о причинах его смерти.