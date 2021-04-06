4 апреля Народная милиция ДНР пресекла попытку украинской диверсионной группы провести разведку вблизи рубежей Республики в районе поселка Шумы под Горловкой.
«Наш наблюдатель заметил приближение группы противника в составе трех человек к нашим передовым позициям. Доложив о происходящем на командный пункт роты, дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и по команде открыл огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции», — сообщил Басурин.
При осмотре участка боестолкновения саперами ДНР было обнаружено тело погибшего украинского военнослужащего, которое было эвакуировано на позиции Народной милиции.
Возле него были обнаружены средства для проведения разминирования и инженерной разведки.
По информации разведки НМ ДНР, погибший служил в 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Погибшим диверсантом оказался рядовой Игорь Байтала, сапер 8-го горно-штурмового батальона. Он входил в состав группы, задачей которой являлось инженерная разведка и расчистка прохода к нашим позициям», — отметил Басурин.
При погибшем были обнаружены саперный щуп и миноискатель, а также приспособления для минирования местности. Оружия при нем не нашли, поскольку «для бежавших украинских боевиков автомат оказался важнее умирающего товарища».
Басурин подчеркнул, что, «несмотря на то что мы еще вчера сообщили об обнаружении тела солдата ВСУ, украинская сторона так и не предприняла никаких попыток связаться с нами, чтобы вернуть тело родственникам».
Следует отметить, что в командовании 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ до сегодняшнего дня заявляли о пропаже своего бойца.
Якобы они занимались его поисками и «до последнего надеялись, что с ним все в порядке», но «чуда не случилось». Украинские военные и после получения тела своего погибшего бойца утверждают, что им ничего неизвестно о причинах его смерти.