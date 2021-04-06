Певица украинского происхождения Наташа Королёва не будет участвовать в «Славянском базаре». Об этом 6 апреля написал Мail.ru со ссылкой на администратора группы исполнительницы во «ВКонтакте»

Белорусские музыканты хотят выступить на «Евровидении» вне конкурса © NaviBand/Инстаграм Александра Лукашенко белорусов. Они активно просили и даже требовали от артистки «не поддерживать режим».

«Наташа Королёва не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — получили ответ поклонники Королёвой.

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На данный момент известно о том, что от участия в «Славянском базаре» отказалась украинские певцы Maruv и Олег Винник. О своем неучастии в фестивале сообщил также украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который более 10 лет комментировал фестиваль на Украине, затем то же самое сделал другой шоумен страны Андрей Доманский.

Российский шоумен Михаил Галустян ответил фанатам, что на «Базар» не едет, но не уточнил, собирался ли вообще. При этом певец Сосо Павлиашвили и ведущий Дмитрий Губерниев заявили, что обязательно поедут на фестиваль, потому что белорусские поклонники их очень ждут, а музыку не надо путать с политикой.

Фестиваль «Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. Ранее в фестивале принимали участие такие звезды, как Филипп Киркоров, Верка Сердючка, Наташа Королёва, Григорий Лепс, Олег Скрипка и другие. Планируется, что концерты «Славянского базара-2021» пройдут в белорусском Витебске 14-19 июля.