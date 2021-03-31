В последние несколько дней ленты новостных СМИ пестрят сообщениями о «Славянском базаре», который почти 30 лет проводится в Белоруссии. Журналисты пишут о том, что артисты массово отказываются от участия в фестивале, не желая поддерживать «кровавый режим»

«Не время для диктаторских плясок»: кто уже отказался

Первой об отказе от участия в «Славянском базаре» прозвучала новость с упоминанием имени украинской певицы Maruv. Местные СМИ написали, что исполнительница передумала выступать на этом мероприятии после большого количества соответствующих просьб и критических замечаний со стороны поклонников.

«Не поддерживайте диктатора, откажитесь от участия в "Славянском базаре"», «Дорогая Анна, не приезжайте в Белоруссию, не поддерживайте нынешний кровавый режим, будьте солидарны с белорусами», «Не выступайте на "Славянском базаре", это танцы на крови», — такие комментарии оставили подписчики Maruv.

Днем позже озвучивать свое решение по поводу участия в «Славянском базаре» пришлось украинскому ведущему Тимуру Мирошниченко. Дело в том, что именно он много лет является бессменным комментатором конкурса в своей стране. Кстати, его же голос на Украине сопровождает и «Евровидение».

За «Базар» ответишь: Maruv под давлением фанатов отказалась от участия в белорусском фестивале © Maruv/Инстаграм

Такие новости о себе шоумен назвал провокацией медиа, «перекрутивших» его слова. Мирошниченко подчеркнул, что решение он принял ровно противоположное.

«Я не еду на "Славянский базар". Я продолжаю комментировать "Евровидение"! Это два четких факта, с которыми я спокойно жил весь день, пока журналисты некоторых сомнительных изданий и соцсети не отправили меня в этом году на мероприятие [Александра] Лукашенко и не уволили с "Суспільного" за сотрудничество с диктатором», — написал ведущий.

Он объяснил, что долгое время работал на «Суспільном», фактически появляясь там дважды в год: в мае, чтобы комментировать «Евровидение», и в ноябре — аналогичный детский конкурс. В итоге было принято решение, что совместительства для этого вполне достаточно, поэтому с канала он не ушел, а просто сменил трудовой статус.

По словам Мирошниченко, на «Славянском базаре» он проработал более 10 лет, но в этом году решил отказаться комментировать конкурс по политическим соображениям.

«Ситуация в Белоруссии напряглась настолько, что вряд ли песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам, — сказал он.

Украинский ведущий отрекся от «Славянского базара» в пользу «Евровидения» © Тимур Мирошниченко/Фейсбук

Стоило Мирошниченко откреститься от «Славянского базара», как тут же в его адрес посыпались благодарственные комментарии от протестующих против Лукашенко белорусов и сочувствующих им украинцев.

«Большое вам спасибо от белорусов!», «Нам очень нужна любая поддержка», «Спасибо за солидарность», «Спасибо, Тимур огромное из Белоруссии за вашу позицию, сейчас не время для диктаторских плясок, ждем вас в вольной Белоруссии», «Мы вас очень сильно будем ждать после победы», — написали «патриоты».

Переехавшие протесты

Таким образом, недовольные четвертым сроком Лукашенко белорусы решили протестовать против лидера своей страны. Раньше участники акций устраивали уличные беспорядки, но со временем их пыл поутих, и демарши «переехали» к теплым диванам и безлимитному интернету, где «патриоты» государства сами «топят» музыкальное «лицо» своей страны «Славянский базар».

Все это с удовольствием смакуют и украинские СМИ, где уже сделали вывод, что «Базар» 2021 года — «очередной провал белорусских властей». Очередной, потому что буквально за пару недель до начала буксовки витебского конкурса Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении». В качестве причины организаторы песенного состязания указали, что композиция страны «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Официальный ответ

Организаторы «Славянского базара» отреагировали на происходящее, напомнив, что проводят фестиваль ежегодно с 1992 года, поэтому о конкурсе никогда и не забывали, ведь каждый «Базар» готовится по несколько лет: список артистов много раз выверяется, а договоренности об участии достигаются задолго до самого мероприятия.

Отдельно в дирекции подчеркнули, что часть из достигнутых ранее договоров об участии сейчас под вопросом, потому что артисты меняют принятые решения из-за «эмоционального давления» в соцсетях.

«На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск, на наш юбилейный фестиваль. Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения», — говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Что решили российские артисты

Мнения среди российских селебрити, ехать или не ехать на «Славянский базар», разделились. Одни, как, например, шоумен Михаил Галустян категорически открестились от участия в белорусском конкурсе.

«Мои любимые белорусы, я не собирался выступать на "Славянском базаре"! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ! Всем мир», — написал Галустян в соцсетях.

Другие представители шоу-бизнеса предложили не мешать «мух с котлетами», а точнее политику и музыку. В частности, певец Сосо Павлиашвили подчеркнул, что не собирается выкрикивать на выступлениях в Белоруссии «никаких политических лозунгов», потому что его призвание — «петь, а не декларировать что-то».

«Я же не политик. Если я буду участвовать, я буду петь не для партии, а для народа, как я это всегда делал. Я делаю это 30 лет, и никто от этого не пострадал. Да, сейчас все бурлит, кто-то доволен, кто-то — нет. Это моя работа, моя жизнь. Если мне дадут возможность, я с огромным удовольствием это сделаю [спою на "Славянском базаре"]», — сказал исполнитель.

Третья категория знаменитостей открыто и честно говорит, что выступит на «Славянском базаре» с удовольствием, ведь витебляне их очень ждут.

«Дело в том, что на такие мероприятия участников приглашают не президент Белоруссии, Украины или России, а оргкомитет. И я каждый раз получаю огромное число писем от жителей Витебска и всей страны о том, что они будут рады меня видеть. Я же приезжаю работать для людей, а не для власти», — пояснил свое решение стать ведущим фестиваля Дмитрий Губерниев.

Что такое «Славянский базар»

Фестиваль «Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. Лозунг мероприятия: «Через искусство — к миру и взаимопониманию». В рамках «Базара» ежегодно проводятся международный конкурс исполнителей эстрадной песни и международный детский музыкальный конкурс.

Ранее в фестивале принимали участие такие звезды, как Филипп Киркоров, Верка Сердючка, Наташа Королева, Григорий Лепс, Олег Скрипка и другие. Планируется, что концерты «Славянского базара-2021» пройдут в белорусском Витебске 14-19 июля.