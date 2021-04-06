Третий день подряд полтавские предприниматели выходят на митинги против карантинных ограничений и в знак протеста во вторник люди перекрыли трассу Киев—Харьков. Об этом 6 апреля сообщает «Общественное»

В Киеве 30% заведений нарушают карантин — полиция © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне полтавские предприниматели вышли на митинг во второй раз за неделю. Они открыто потребовали снять запрет на работу рынков. С 3 по 17 апреля там закрыли кафе, рестораны, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные рынки, спортивные залы, бассейны и старшую школу.

В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.