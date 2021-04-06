Отмечается, что работники рынков требуют разрешить им работать во время действия ограничений в «красной» зоне карантина. Предприниматели перекрыли участок трассы Киев—Харьков в пределах Полтавы. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только машины скорой помощи. В акции принимают участие около 50 человек.
Накануне полтавские предприниматели вышли на митинг во второй раз за неделю. Они открыто потребовали снять запрет на работу рынков. С 3 по 17 апреля там закрыли кафе, рестораны, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные рынки, спортивные залы, бассейны и старшую школу.
В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.