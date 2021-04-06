Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, активно отстаивающий кулинарную идентичность своей страны, поделился с соотечественниками рецептом любимого десерта президента Украины Владимира Зеленского. Пост об этом 5 апреля он выложил в Instagram

Не так давно преподаватель украинского языка Александр Авраменко, занимавшийся с Зеленским, признался, что разведал любимый десерт лидера государства. Оказалось, что президент любит пирожное, носящее имя великой русской балерины Анны Павловой.

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«Павлова — это тупо взбитые белки с сахаром. Никакой магии. Джаст правильные пропорции. Все. Поэтому бояться нечего. Берите яйца в руки, и погнали», — написал Клопотенко.

В его версии яичные белки взбиваются с сахаром и кукурузным крахмалом, полученная масса выкладывается на противень в виде ажурных колечек, в середину которых помещается крем из растёртого масла с сахарной пудрой.

Сбалансировать вкус угощения повар предложил миксом из клюквенного варенья, банана и розового перца.

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Евгений Клопотенко знаменит не только как повар и ведущий кулинарных программ, но и как ярый русофоб. Россию он считает страной-агрессором, обвиняя её во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Почему при всём этом он решил готовить блюдо, названое в честь одной из величайших балерин XX века, русской артистки балета Анны Павловой, Клопотенко не уточнил.