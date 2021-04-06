Не так давно преподаватель украинского языка Александр Авраменко, занимавшийся с Зеленским, признался, что разведал любимый десерт лидера государства. Оказалось, что президент любит пирожное, носящее имя великой русской балерины Анны Павловой.
Было ли это причиной новой публикации Клопотенко или нет, неизвестно, но повар всё же познакомил украинцев со способом приготовления этого воздушного лакомства.
«Павлова — это тупо взбитые белки с сахаром. Никакой магии. Джаст правильные пропорции. Все. Поэтому бояться нечего. Берите яйца в руки, и погнали», — написал Клопотенко.
В его версии яичные белки взбиваются с сахаром и кукурузным крахмалом, полученная масса выкладывается на противень в виде ажурных колечек, в середину которых помещается крем из растёртого масла с сахарной пудрой.
Сбалансировать вкус угощения повар предложил миксом из клюквенного варенья, банана и розового перца.
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Евгений Клопотенко знаменит не только как повар и ведущий кулинарных программ, но и как ярый русофоб. Россию он считает страной-агрессором, обвиняя её во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.
Почему при всём этом он решил готовить блюдо, названое в честь одной из величайших балерин XX века, русской артистки балета Анны Павловой, Клопотенко не уточнил.