Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona в середине февраля сообщила, что влюбилась и её чувства взаимны. Артистка даже опубликовала с новым мужчиной фотосессию, но ни на одном из снимков его лица не видно. Причины артистка 5 апреля объяснила в программе «Невероятная правда о звездах»

«Утонула»: украинская рэперша влюбилась благодаря снегопаду © Аlyona Аlyona/Инстаграм

«Он бы хотел всего добиться сам и со временем себя открыть», — заявила Alyona Alyona, уточнив лишь, что её возлюбленного зовут Андрей.

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Настоящее имя исполнительницы — Алёна Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.