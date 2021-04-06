Рэперша отметила, что предпочитает не афишировать личность возлюбленного, потому что, во-первых, встречаются они не так давно, «счет не на годы, а на месяцы», а во-вторых, мужчина является «интернет-персоной» и сам не хочет обвинений в пиаре за счет подруги.
«Он бы хотел всего добиться сам и со временем себя открыть», — заявила Alyona Alyona, уточнив лишь, что её возлюбленного зовут Андрей.
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Настоящее имя исполнительницы — Алёна Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.