СМИ сообщают, что российский этап карьеры супруга украинской певицы Анны Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы можно считать оконченным. Об этом, в частности, написал «Спорт-Экспресс» 5 апреля

Нынешний сезон складывается для форварда без преувеличения удручающе. Результативность Тиммы снизилась почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном (7,1 очка в Евролиге вместо 12,5), и в итоге спортсмен вынужден искать себе новую работу. Причём история с «Химками» закончилась за несколько месяцев до истечения контракта.

«Есть ли какая-то ясность по статусу Тиммы? В этой ситуации все понятно. Он покинул расположение клуба. Мы же продолжили двигаться дальше. У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Появилась новая информация о состоянии победителя «Голоса страны», госпитализированного с COVID-19 © Роман Сасанчин/Инстаграм Анне Седоковой. С тех пор форвард перестал выдавать яркие игры. Не так давно в клубе произошёл инцидент, который поклонники считают определяющим в отношениях Тиммы и «Химок».

Перед игрой с «Зелена-Гурой» спортсмен был готов выйти на паркет, но в стартовой пятёрке его не оказалось, в итоге он разозлился на такое решение тренера и вообще отказался выходить на площадку. В клубе заявили, что он ничего никому не сказал и уехал домой, а его команда в это время проиграла. Известно, что с тех пор форвард на играх больше не появлялся.

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Источник, близкий к баскетболисту, сообщил, что форвард ещё хотел бы поиграть в этом сезоне, правда, выбор фактически сводится к одному варианту: период дозаявок открыт только в Испании в ACB.

У Тиммы есть опыт выступления в АСВ, в сезоне-2017/18 он играл за «Басконию» и пользовался доверием тренера Педро Мартинеса. Сейчас испанский специалист возглавляет «Манресу», которая занимает девятое место в чемпионате ACB и претендует на выход в плей-офф.

Сам Тимма пока никаких комментариев не даёт, тем временем поклонники его семьи делают ставки, поедет ли Седокова с ним в Испанию.