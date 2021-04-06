По его словам, новейшая история показывает, что конфликты, которые десятилетиями находятся в «тлеющем» состоянии, а потом внезапно переходят в горячую фазу, заканчиваются масштабным противостоянием. В качестве примера он привел недавние события в Нагорном Карабахе.
«Поэтому, я думаю, нет никакого сценария при полном нежелании Украины этот конфликт ликвидировать… Украине выгодно сохранение конфликта, поскольку иначе она не сможет находиться в своей позиции жертвы и призывать к цивилизационному сообществу для того, чтобы ей оказали политическую, военную да и вообще любую помощь», — заявил Асафов.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.