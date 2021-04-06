Политолог Александр Асафов заявил, что не видит никаких убедительных сценариев прекращения конфликта в Донбассе в том вялом состоянии, в котором он находится сегодня. Об этом эксперт сказал в интервью изданию Украина.ру

Марков рассказал о последствиях украинской агрессии в Донбассе © Украина.ру

«Поэтому, я думаю, нет никакого сценария при полном нежелании Украины этот конфликт ликвидировать… Украине выгодно сохранение конфликта, поскольку иначе она не сможет находиться в своей позиции жертвы и призывать к цивилизационному сообществу для того, чтобы ей оказали политическую, военную да и вообще любую помощь», — заявил Асафов.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.