В интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов заявил, что Соединённые Штаты испытывают к Украине такой же интерес, как в XX веке к афганским моджахеда

- Александр, почему России важно оказывать поддержу Донбассу? В чём выгода для неё?

— Вопрос поддержки Донбасса для России принципиальный, это не вопрос коммерческой, ситуативно политической или какой-то другой выгоды, это вопрос приоритетов, в том числе морально-нравственных, и, конечно, приоритет помочь людям, которые переживают тяжкие для себя времена, непрекращающиеся ни мира, ни войны, фактически затяжную позиционную войну. Конечно, наша задача — приложить все усилия, чтобы помочь им. Политолог Асафов объяснил, почему Россия должна защитить Донбасс © кадр из видео Украина.ру

Наверно, если поискать, найдутся и выгоды, но принципиальная позиция поддержки Донбасса, транслируемая высшим политическим руководством страны, исходит не из выгод, а из того, что людям надо помочь, и мы этим людям должны помочь.

Когда говорят о гуманитарных соображениях, в общем понимании гуманитарный — это связанный с помощью людям, которые находятся в беде. Здесь этот факт тоже важен, по ряду факторов он важнейший, но принципиальная позиция лежит несколько дальше — это мировоззренческий выбор: это наши люди, которые находятся в сложной ситуации, они такие же, как мы с вами, поэтому мы должны помочь им, потому что это даже не дальние родственники, это члены нашей семьи, просто волею судеб оказавшиеся вне пределов российской государственности. Многие из них граждане уже, многие из них станут ими в ближайшие дни, месяцы, годы.

Тут вопрос не только гуманитарной помощи, но ещё и вопрос приоритетов России как государства, в том числе защиты прав граждан РФ, пусть и находящихся за пределами страны.

- А в чём интерес Соединённых Штатов в поддержке Украины? Ведь они оказывают и политическую, и военную помощь.

— Для США поддержка любых ситуаций, любых инструментов, а Украина в данном случае инструмент, она не обладает самостоятельной политикой, это необходимость укрепления своих позиций в ситуации открытой международной конкуренции, в которой США участвуют весьма недобросовестными методами, и чем хуже России, чем больше на неё давят на многих направлениях, тем больше экономическая выгода США, поэтому Украина, которую часто называют «ножик в подбрюшье», в таком виде и существует: это создание России тяжёлых условий, на которые она вынуждена отвлекать свои политические, дипломатические и прочие ресурсы. Поэтому для США принципиальна поддержка, а вовсе не потому, что на Украине происходит какая-то особая демократия в американском стиле, или потому, что Украина в каком-то виде США интересует. Большинство политиков Госдепартамента неспособны показать Украину на карте пальцем, но они знают, что, поскольку это инструмент сдерживания России, о чём они прямо пишут в своих документах, они будут её поддерживать, как когда-то США поддерживали против Советского Союза афганских моджахедов. Александр Асафов: Байден зафиксировал свою позицию в отношении России © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Америка столь активно действует у наших границ на украинском направлении. Какой, на ваш взгляд, должна быть реакция Москвы в этой ситуации?

— Мне кажется, все ответы в дипломатическом, публичном и ином поле даны, в том числе на уровне президента РФ. Тут вопрос не в ответах, тут вопрос в действиях: мы должны не прекращать поддержку людей, находящихся в тяжёлой ситуации на территории Донецкой и Луганской народных республик, мы должны оказывать всевозможную помощь и, конечно, не забывать людей, которые также страдают по разным причинам, преследуются на территории Украины, потому что мы знаем, что это «европейская» страна, страна фактически полицейского диктаторского правления, где людей бросают в застенки за мыслепреступления.

Там, где наша помощь нужна, где она востребована, мы должны, конечно, её оказывать. Это вопрос действия, а не полемики с украинским МИДом, который призывает к любому возможному давлению на Крым, это не вопрос полемики с какими-то бывшими военными, которые строят очередную «чудо-ракету», чтобы отправить её в сторону России, это не вопрос дискуссии с украинскими националистами, которые сидят в украинской имитации парламента. Это вопрос действий, вопрос помощи нашим людям, нашим близким и родным фактически, с которыми у нас прочные многовековые связи, а вовсе не обсуждение в политическом и медийном поле различных ситуаций, которые украинская медийная повестка порождает ежедневно.

- Перейдём к полномасштабной эскалации в Донбассе. Для Зеленского, как мне кажется, подобный сценарий развития событий станет концом не просто политической карьеры, а спокойной жизни вообще, поскольку Россия не сможет не вмешаться, не сможет не обеспечить безопасность своих граждан в этой ситуации. На что вообще рассчитывает Зеленский, что могли пообещать, чтобы действовать так смело и ввязаться в такую провокацию, как Саакашвили в 2008 году?

— Год за годом мы видим, как украинские политики исполняют один и тот же медийный трюк: они создают провокативные условия, усиливают обстрелы для того, чтобы попытаться убедить весь мир, что опять Россия начинает горячий конфликт на Донбассе.

Для более отчётливого понимания ситуации надо вспомнить, что, во-первых, в зимнюю, ранневесеннюю и позднеосеннюю пору никакие военные действия на линии соприкосновения невозможны, кроме обстрелов, это специфика регионов — грунты там мягкие, бронетехника не может передвигаться вне дорог, а все позиции за долгие годы уже пристреляны и с той, и с другой стороны. Более того, сама линия соприкосновения представляет собой аналог линии Маннергейма, за годы там создана мощная сеть укреплений, поэтому любая сторона, которая сейчас пойдёт в атаку, совершит определённый самоубийственный бросок, возможны только позиционные перестрелки, обострение, использование дронов, диверсионных моментов. Политолог Асафов объяснил, почему Россия должна защитить Донбасс © кадр из видео Украина.ру

Почему же мы опять слышим о возможном начале военной фазы? Дело в том, что у Украины нет никакой собственной политической повестки. Она фактически провалила вакцинацию населения из-за политических причин, экономические проблемы тоже широко известны, но политической повестки нет настолько, что с Украиной не хотят общаться ни на каком уровне ни в «нормандском формате», ни в каких-либо других. Единственная тема, которую вообще можно обсуждать в международном поле, — это обмен пленными, других тем нет. Ни санкции против России, ни ещё какие-то гневные угрозы лишить Крым воды или изобрести какой-то вундерваффе украинского производства, чтобы уничтожить Россию, — это неинтересно, это не является повесткой, поэтому они и создают эту самую провокацию, мы видим это на территории близ линии соприкосновения, чтобы заявить на международных площадках об очередных «провокациях» со стороны России. Ближайший эпизод — реакция украинского МИДа на заявление российской партии «Справедливая Россия — За правду» об открытии фактически гуманитарной миссии для граждан РФ на территории Донецкой республики. Что мы видим в украинской реакции? Что это недопустимо, что Россия опять «вторгается» и весь набор традиционных обвинений. Они находятся в поиске повестки, чтобы вынести её на международный уровень, но, поверьте, такой повестки нет, поэтому, я считаю, что никакого наступления не будет, потому что оно сейчас невозможно, как бы американцы ни пытались его инициировать для обострения ситуации.

Это очередная имитация, мы видели таких много при Порошенко, при Зеленском это, наверное, вторая или третья. Если поднять архивы новостных лент, то увидим, что каждый год весной Украина создаёт условия, имитирующие скорое начало горячей фазы конфликта. Безусловно, это возможно, не стоит списывать со счетов такой сценарий, но не ранее лета. Это просто военно-тактическая ситуация.

- Как можно завершить конфликт в Донбассе в нынешних условиях и какой вариант наиболее благоприятен для местных жителей?

— Самый благоприятный сценарий для жителей ДНР и ЛНР — это, безусловно, вхождение народных республик в состав России. Вопрос только в том, что этот путь может занимать не месяц, не два, не год, не три, это длительный и тяжёлый путь, связанный с рядом, в том числе международных, обязательств, международных соглашений, те же самые пресловутые Минские соглашения, поэтому этот путь предстоит пройти, но, я считаю, что это единственный и самый реальный путь. Все остальные обсуждаемые сценарии — возвращение в украинскую государственность в каком-то виде, расширение, объединение — могут быть только ситуативными решениями, а стратегическое оно одно — это движение в сторону России. Насколько я понимаю, об этом в том числе убедительно говорят и в Донецке, и в Луганске, включая представителей власти.

Что касается конфликта, то я, честно говоря, не вижу никаких убедительных сценариев его прекращения в том вялом состоянии, в котором он находится. Наша новейшая история показывает, что конфликты, которые десятилетиями находятся в таком тлеющем состоянии, а потом вдруг обретают горячую реализацию, заканчиваются масштабными конфликтами, я имею в виду недавние события в Нагорном Карабахе, например. Поэтому, я думаю, нет никакого сценария при полном нежелании Украины этот конфликт ликвидировать, она не готова его ни обсуждать, ни предпринимать какие-либо действия, хотя бы демонстрирующие её намерения к миру. Украине выгодно сохранение конфликта, поскольку иначе она не сможет находиться в своей позиции жертвы и призывать к цивилизационному сообществу для того, чтобы ей оказали политическую, военную да и вообще любую помощь.