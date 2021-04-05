Первая леди Украины Елена Зеленская 5 апреля отчиталась у себя в Instagram о встрече с одной из жен эмира Катара, однако нарвалась на критику соотечественников в комментариях

«Должны гордиться»: Зеленский послал украинских полицейских в Катар © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский начал официальный визит в Катар. В поездке на Ближний Восток его сопровождает супруга Елена Зеленская, которая провела встречу с шейхой Мозой бинт Нассер аль Миснед — второй из трех жен катарского эмира, шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани.

«Сегодня имела удовольствие пообщаться с Ее Высочеством шейхой Мозой бинт Насер Аль Миснед. Человеком, который уже 26 лет возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития. На встрече мы обсудили ряд вопросов, связанных с преодолением последствий пандемии COVID-19, культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи», — написала первая леди Украины.

Она рассказала, что поделилась с женой эмира Катара украинскими наработками в образовании, в частности, поведала о «Всеукраинской школе онлайн». Зеленская подчеркнула, что «каждая первая леди или джентльмен мира» имеет ценный опыт, которым важно обмениваться.

«А что тут классного в том, что дети наши не могут нормально посещать школу, этим хвастается, тем, что они сидят дома?Кому нужна твоя школа онлайн? Вы спросили у обычных людей?», «Да, это всё хорошо. Но Украина не глобальная страна», «Обменивайтесь, но зачем? Разные культуры, разный быт, разные обычаи, у нас достаточно своего опыта, только надо думать об этом, скажите в Катаре, что у нас бьют учителей!» — написали в комментариях украинцы.