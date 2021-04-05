США будут поддерживать Украину в случае противостояния с Россией, но эта поддержка будет ограничиваться технической и финансовой помощью. Об этом американо-российский политолог Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Мирошник разъяснил позицию США по Украине © CC0, Pixabay

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.