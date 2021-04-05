«Можно сказать одно: американских солдат на Украине, воюющих с Россией, не появится. Скорее всего, Белый дом будет действовать в логике предыдущих администраций. Это военно-техническая и финансовая помощь, масштаб и летальность которой могут быть значительно увеличены. Но посылать своих солдат в Восточную Европу Вашингтон не будет», — подчеркнул эксперт.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.