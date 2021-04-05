Проявление определенными группировками в Грузии примитивного патриотизма и русофобии связано с серьезными социальными проблемами в стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

31 марта в акции против российского телеведущего Владимира Познера приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии».

По словам Сихарулидзе, с политической точки зрения это было просто очередное шоу с целью обвинить правительство в том, что оно пророссийское. Грузия обвинила Саакашвили в протестах против Познера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом в социальном плане эта акция вскрывает глубинные проблемы общества Грузии, указал эксперт.

«Народ очень устал от того, что существует серьезный кризис грузинской мысли: народ не видит свое будущее за пределами обычной риторики о том, что Грузия идет в НАТО и ЕС. Все это, к сожалению, приплюсовано к серьезному экономическому кризису и, безусловно, к тому, что правительство чересчур сильно передавило сонную артерию из-за пандемии», — пояснил Сихарулидзе.

Особенно опасно, что среди грузинской политической элиты и интеллигенции есть люди, которые используют разжигание ненависти к России в своих политических целях, отметил он.

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