Акция против российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси — не более чем очередная попытка грузинской оппозиции нанести удар по государству с целью свержения действующей власти, считает грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

В Грузии гостиницу с российским телеведущим Познером забросали яйцами © Facebook, Познер Online Украина.ру.

Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполняется 87 лет. Он остановился в отеле Vinotel Boutique Hotel.

Однако вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии». Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы.

После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских, переехав в отель Rooms. Протестующие переместились туда же и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали: «Вон из Грузии!»

Утром 1 апреля стало известно, что Познер покинул Грузию раньше намеченного срока, так как собирался остаться там до 3 апреля.

- Арчил, на ваш взгляд, почему произошла такая ситуация? Здесь есть какие-то политические мотивы?

— С одной стороны, действительно, это чистой воды политическое измерение. Большинство людей, которые так агрессивно себя ведут, — это определенная группа, связанная с политической оппозицией, которую просто призвали. И призвала ее [одна из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия»] Елена Хоштария, которая также является оппозиционеркой. И эти люди ходят на все такие встречи, оскорбляют людей, называют их, цитирую, «русскими свиньями», бросают яйцами…

Поэтому с политической точки зрения там было просто очередное шоу. Такие шоу у нас в стране происходят каждый день, и главная их цель — показать свою состоятельность, что мы существуем, а также, самое главное, обвинить правительство в том, что оно пророссийское. И единственное, что на самом деле, к сожалению, грузинская оппозиция может сказать против [правящей] «Грузинской мечты», — это то, что она пророссийская, хотя никто на Западе в это уже не верит.

Грузия обвинила Саакашвили в протестах против Познера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Вы назвали политическое измерение. Есть и другое?

— Социальное. Лично для меня подобное мракобесие является проявлением примитивного патриотизма, который связан с серьезными социальными проблемами в стране. В частности, народ очень устал от того, что существует серьезный кризис грузинской мысли: народ не видит свое будущее за пределами обычной риторики о том, что Грузия идет в НАТО и ЕС.

Все это, к сожалению, приплюсовано к серьезному экономическому кризису и, безусловно, к тому, что правительство чересчур сильно передавило сонную артерию из-за пандемии. Люди уже несколько месяцев находятся в режиме строгих запретов и, по сути, комендантского часа. Так что все это вместе взятое очень многих людей озлобило, а забросать человека яйцами, назвать его рабом, оскорбить — это самое простое, что может сделать человек, когда он эмоционально нестабилен.

Самое прискорбное — это то, что среди грузинской политической элиты и интеллигенции есть люди, которые используют это в своих политических целях. Мне кажется, это серьезная проблема, когда люди, с одной стороны, являются правозащитниками и в любой момент готовы на критику Турции, Ирана или других стран назвать это «туркофобией» и «иранофобией», а в таких случаях, когда очевидно, что люди используют очень оскорбительный слоган не только к человеку, но и народу, отмалчиваются и даже хлопают этим людям. Я зову это мракобесием.

Все это указывает, к сожалению, на то, что в Грузии есть моменты, с которыми нужно бороться. Это, в частности, проявление молодежного радикализма с экстремистскими элементами. Похоже, что некоторые берут пример с Украины, где недавно был скандал, когда на человека вылили мусорное ведро, и вот они называют это нормальным.

К счастью, пока что Грузия не докатилась до того, чтобы такие вещи считались нормальными, но есть люди, которые не против таким заняться. А мы отлично помним, что в 1990-е такие вещи происходили каждый день и это привело к ужасной гражданской войне. Очень жаль, что люди не помнят то, что было позавчера.

- Вы упомянули риторику грузинских властей относительно движения страны в ЕС и НАТО. Как на подобные инциденты смотрят на Западе?

— Вот самое смешное, что эти люди считают, что Европа их за это похлопает по спинке и поаплодирует. А на самом деле, когда грузинская элита в 2024 году должна подать заявку на членство в Европейском союзе, люди там очень адекватно посмотрят на это и подумают только об одном: что народ, который не может контролировать свои эмоции, вряд ли сможет стать частью ЕС.

И эти люди не осознают, что такими шагами они отдаляют Грузию от Евросоюза, не говоря о том, что в рамках нашей концепции примирения — а именно так называется наша концепция — с абхазами и осетинами никто не захочет решать вопросы с людьми, которые забрасывают других яйцами и угрожают им смертью.

- Исходя из этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что акция была спровоцирована оппозиционной партией «Единое национальное движение» и ее лидером, бывшим президентом Михаилом Саакашвили, которые, по его словам, заинтересованы как раз в нанесении максимального урона Грузии и подрыве имиджа страны. Есть основания для таких обвинений?

— Я не удивляюсь на самом деле: надо быть абсолютно наивным, чтобы не видеть, что часть политической оппозиции, безусловно, использует националистические настроения как волну для поднятия своего рейтинга. В Грузии, я это уже говорил, есть серьезные проблемы, и люди очень устали, и они используют вот эти эмоциональные недовольства в рамках своих целей.

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Потом оппозиционные телеканалы подняли эту тему, и мы увидели, что там были люди, которых мы всех в лицо знаем. Эти люди не раз появлялись на фоне Михаила Саакашвили — это молодежный фронт политической оппозиции, и они сами не отрицают, что финансируются от людей, которые поддерживают оппозицию. Это такие штатные протестующие.

Главная цель политической оппозиции на фоне того, что они не сумели доказать Европе, что выборы были сфабрикованы, — это просто нанести максимальный урон нашему государству. Несмотря на то что я и многие мои коллеги недовольны политикой «Грузинской мечты», то, что делает оппозиция, то есть дестабилизирует страну и вводит ее в хаос, надеясь, что в рамках этого хаоса сможет прийти к власти, а потом уже, как Саакашвили, разобраться со всеми, — это глупо и наивно.

- Вы сказали, что оппозиция заинтересована, в частности, в том, чтобы указать Западу на пророссийскость властей, но при этом под прицел попал гражданин США и Франции. Не противоречит ли это цели акции?

— В этом есть парадокс, да, что, во-первых, Владимир Познер является гражданином России, Америки и Франции. Кроме этого, Познера называют агентом ЦРУ в России и антироссийским персонажем… И это смешно и указывает на то, что люди просто взяли какие-то цитаты из его высказываний за все 50 лет его работы, приплюсовали, что хотели, и решили, что пора этого человека линчевать. Не потому что они на самом деле думают о нем.

Владимир Познер — это фигура, которая стоит выше всех этих людей на международной арене, выше всех грузинских политических деятелей, вместе взятых. И люди, которые занимаются глобальной политикой, это знают. Так что, опять же, это, к сожалению, очень и очень плохой метод развития страны, потому что если один раз выпустить джинна из бутылки — эту ксенофобию, русофобию, то потом вернуть его обратно будет уже очень тяжело.