Власти Украины устроило бы очередное поражение в Донбассе, поскольку им нужна не маленькая победоносная, а маленькая проигранная война. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал секретарь президиума объединенной партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Казаков

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«То есть они развязывают войну, потом быстренько в ней проигрывают и начинают жаловаться всему миру, что они все такие из себя потерпевшие. И весь так называемый демократический мир становится на их защиту», — сказал Казаков.

Такое поражение, подчеркнул он, позволило бы перезапустить антироссийскую кампанию, в то время как весь мир говорит о российской вакцине и России как альтернативном пути из Китая в Европу.

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