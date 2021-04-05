По мнению эксперта, вероятность развязывания Украиной войны больше 50%, это нужно «банде» Зеленского и Вашингтону.
«То есть они развязывают войну, потом быстренько в ней проигрывают и начинают жаловаться всему миру, что они все такие из себя потерпевшие. И весь так называемый демократический мир становится на их защиту», — сказал Казаков.
Такое поражение, подчеркнул он, позволило бы перезапустить антироссийскую кампанию, в то время как весь мир говорит о российской вакцине и России как альтернативном пути из Китая в Европу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.