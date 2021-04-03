Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о шести обстрелах в сутки со стороны украинских силовиков, в том числе из арторудий, огонь из которых велся со стороны Троицкого.
«В зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30», — заявил представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, таким образом украинские силовики нарушают договоренности о перемирии. Более того, как отметил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики, ВСУ продолжают размещать военную технику в подконтрольных Киеву населенных пунктах.
Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.
Кремль высказывал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.