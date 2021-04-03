Часть политической оппозиции Грузии использует националистические настроения как волну для поднятия своего рейтинга. Об этом сообщил грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Грузия обвинила Саакашвили в протестах против Познера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Познера в Грузию от Елены Хоштарии, которая является близким соратником Михаила Саакашвили. Она окончила МГИМО и пытается всеми возможными путями оскорбить Россию, «чтобы перекрыть этим свое мгимошное образование».

«Потом оппозиционные телеканалы подняли эту тему, и мы увидели, что там были люди, которых мы всех в лицо знаем. Эти люди не раз появлялись на фоне Михаила Саакашвили — это молодежный фронт политической оппозиции, и они сами не отрицают, что финансируются от людей, которые поддерживают оппозицию. Это такие штатные протестующие. Главная цель политической оппозиции на фоне того, что они не сумели доказать Европе, что выборы были сфабрикованы, — это просто нанести максимальный урон нашему государству. Несмотря на то что я и многие мои коллеги недовольны политикой "Грузинской мечты", то, что делает оппозиция, то есть дестабилизирует страну и вводит ее в хаос, надеясь, что в рамках этого хаоса сможет прийти к власти, а потом уже, как Саакашвили, разобраться со всеми, — это глупо и наивно», — сказал политолог.

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Он остановился в отеле Vinotel Boutique Hotel. Однако вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии». Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы. После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских, переехав в отель Rooms. Протестующие переместились туда же и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали: «Вон из Грузии!»

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.