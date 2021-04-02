Президент Украины Владимир Зеленский осуществил свою мечту о телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом, сообщило американское издание Politiko 2 апреля со ссылкой на собственные источники

Как уточняется, в разговоре шла речь об обострении ситуации в Донбассе и наращивании российской военной мощи на востоке Украины.

Переговоры продлились около 30 минут, Байден повторил свои слова о поддержке Украины и заявил, что от всего сердца верит в нее, говорится в сообщении.

Как Байден и его команда разрушают Америку © AFP, Eric BARADAT Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая.

Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.