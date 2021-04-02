Украинская певица Ани Лорак, которая все больше времени проводит в России, выложила на днях в своем Instagram видео совместного выступления с исполнителем Сергеем Лазаревым

«Скакала в России»: «патриоты» Украины предъявили Лорак за прыжки не в той стране © Ани Лорак/Инстаграм

Лорак, которой долгое время приписывали роман с российским певцом, поздравила его видео с их совместным номером на одном из шоу. Тогда они вместе исполнили на украинском языке композицию «Без бою» группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

«Наш совместный номер из #шоуКаролина показывает всю палитру чувств. С Днём рождения, мой дорогой, любимый друг @lazarevsergey. Будь счастлив и любим всегда! Настоящий Артист! Сияй всеми красками, ведь для твоего таланта нет предела», — написала украинка.

Ранее в своем Instagram Лазарева поздравил Филипп Киркоров.