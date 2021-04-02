Южноафриканский штамм коронавируса обнаружили в двух регионах Украины. Об этом 1 апреля заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24»

«Для нас сейчас главное — соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, распространен по всей территории Украины. Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы отправляли образцы, — во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм», — заявил он.

Украинский шансонье Кричевский рассказал, является ли коронавирус заговором © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

За сутки на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили 19 893 новых случая. Больше всего новых заражений зафиксировали в Одесской и Хмельницкой областях. По смертельным случаям также отмечен антирекорд — 433.

Впервые случай британского штамма коронавируса был зафиксирован в середине марта в Ивано-Франковской области, где наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью.