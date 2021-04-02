«Для нас сейчас главное — соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, распространен по всей территории Украины. Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы отправляли образцы, — во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм», — заявил он.
В каких именно областях был выявлен южноафриканский штамм, Степанов не сообщил. При этом министр отметил, что эти два штамма являются наиболее агрессивными из всех существующих, поскольку меняют клиническую картину.
За сутки на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили 19 893 новых случая. Больше всего новых заражений зафиксировали в Одесской и Хмельницкой областях. По смертельным случаям также отмечен антирекорд — 433.
Впервые случай британского штамма коронавируса был зафиксирован в середине марта в Ивано-Франковской области, где наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью.