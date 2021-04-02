При президенте Украины Владимире Зеленском мира в Донбассе не будет, так как его команда четко выполняет приказы США. Об этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью изданию Украина.ру

Владислав Шурыгин: США без колебаний бросят Украину в войну против России © Facebook, Влад Шурыгин

В то же время Азаров убежден, что в Генштабе Украины есть четкое понимание того, чем этот конфликт может закончиться, но если будет отмашка со стороны американцев, то, по словам экс-премьера, Зеленский способен на все.

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