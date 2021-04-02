«А для американцев Украина не представляет никакого интереса, кроме одного — это быть тараном против России. И все, что сейчас делается и делалось, — это подготовка, чтобы столкнуть Украину в горячий конфликт с Российской Федерацией», — заявил он.
В то же время Азаров убежден, что в Генштабе Украины есть четкое понимание того, чем этот конфликт может закончиться, но если будет отмашка со стороны американцев, то, по словам экс-премьера, Зеленский способен на все.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.