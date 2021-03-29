Нынешняя украинская власть проводит курс, предательский по отношению к народу Украины. Чтобы избежать самых катастрофических последствий, необходимо создать широкую оппозиционную платформу, которая объединит всех, кто стоит на позициях защиты истинных национальных интересов страны

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

- Николай Янович, сейчас все обсуждают объявленное Вам будто бы подозрение будто бы в государственной измене. Говорим «будто бы», поскольку знаем, что сам документ вам никто не вручал. Вы сказали об этом, выступая в эфире телеканала «Наш», и тогда же назвали предателями как раз тех, кто обвиняет в госизмене вас. Поясните эту свою позицию для наших зрителей и читателей?

Азаров объяснил, кто и что мешает ему вернуться на Украину © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Я, наверное, не найду ни одного человека в здравом уме и твёрдой памяти, который назвал бы мне хотя бы одно решение власти, которое было бы направлено на рост благосостояния наших людей, на развитие страны, на решение текущих проблем.

Любую проблему давайте возьмём. Например, пандемия (коронавируса. — Ред.). Вот уже больше года… Что эта власть сделала с точки зрения медицины, развития медицины, например оснащения наших медицинских учреждений современной техникой, лекарствами? Прививочная кампания, которую они полностью провалили.

Уже многие страны измеряют количество привитых десятками миллионов, а в процентах — уже вышли на 50-60%. Украина — одна из наихудших стран с точки зрения осуществления прививочной кампании.

Ну как охарактеризовать такие действия? Только как сознательное вредительство, сознательное предательство.

Теперь о другом. Если говорить стратегически, то тот курс, которым идёт руководство Украины, — это абсолютно провальный курс, это предательский курс по отношению к народу Украины. И народ это ощущает.

Ведь не случайно такая миграция из страны. Уехали миллионы наших граждан, миллионы, речь идёт не о тысячах человек, не о десятках тысяч, а речь идёт о миллионах. Даже в год пандемии и по официальным данным, которые приводил и Степанов, и другие деятели, число уехавших врачей и медсестёр измеряется десятками тысяч. Карантин на Украине продлится до конца года - Степанов © Facebook, Максим Степанов

По-моему, 66 тысяч, такую называли цифру. Десятки тысяч врачей и медсестёр уехали в этот сложнейший период из страны. И тем самым дали оценку той политике, которую проводит Зеленский и его бригада.

- Полагаете, эту политику они проводят сознательно, а не от неумения?

— Они могут это делать как угодно, они могут это делать бессознательно, к примеру. Потому что, вы же понимаете, от того, что человек научился из слов складывать предложения, а из предложений складывать что-то ещё, это же не означает, что это какая-то сознательная политика. И попугай может повторять какие-то фразы. Поэтому я не знаю, сознательно или бессознательно (проводят политику. — Ред.), я смотрю на результат.

— Нынешняя власть обвиняет вас в том, что были подписаны Харьковские соглашения, которые, по версии обвинителей, нанесли ущерб национальным интересам Украины. Очевидно, у вас и у нынешних власть имущих в Киеве разное понимание этих интересов?

— Естественно. Я считаю, что национальным интересам отвечает политика, направленная на улучшение благосостояния наших граждан, на улучшение условий их жизни. А у них национальный интерес — это прислуживание американским хозяевам. Есть разница? У них нет национальных интересов, у них есть команды американских хозяев.

Сказала временная поверенная — даже не посол, даже не президент США, даже не госсекретарь, а какая-то временная поверенная в делах США в Украине — сказала, что не надо закупать российскую вакцину — и всё (взяли. — Ред.), под козырёк. И не будем закупать, не будем у себя её производить, ничего не будем делать. Будем бегать по миру с протянутой рукой.

Ещё хуже «Ковишилда»: чем будут прививать украинцев © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Судя по социологии, только 3% украинцев доверяют этой вакцине, это свидетельствует о том, что они, прежде всего, не доверяют ни Степанову, ни Зеленскому. Ведь Зеленский сам якобы привился. А если он якобы привился, то это означает, что ему должны бы были доверять. Но — 3% всего доверяют.

- Если говорить о социологии, то сейчас говорят, будто бы рейтинг Зеленского начал восстанавливаться. Но при этом большинство респондентов считают, что страна развивается в неправильном направлении. Так считают почти столько же граждан, сколько голосовали за Зеленского. Вы говорили в одном из эфиров, что во время президентских выборов вы призвали поддержать Зеленского и считаете это своей ошибкой. Но не только вы, очень многие поверили его обещаниям, самое главное — обещанию установить мир в стране. И теперь разочарованы. Как вы думаете, почему Зеленский даже не попытался выполнить свои обещания?

— Он оказался совершенно не тем человеком, которого он сыграл в этом знаменитом фильме («Слуга народа». — Ред.). Так ведь часто бывает, что актёр по своим человеческим качествам далеко не соответствует тому образу, который он воплощает на сцене…

Вот он оказался не таким человеком. Он оказался мстительным человеком, понимаете, злобным… Вот такие низкие качества, которых у президента не должно быть. Но самое-то главное, что у него нет видения перспективы, нет стратегических размышлений.

Я ведь не случайно сказал, что от того, что кто-то умеет говорить, по суфлёру или по готовому тексту, это вовсе не означает, что этот человек умеет размышлять, умеет мыслить, причём мыслить глубоко, исходя из интересов своей страны, своего народа.

И народ это ощущает. Не знаю, какие у вас данные социологии, а у меня социология очень простая: не одобряют действия того же Зеленского, например, 67%. Не одобряют.

А вот спросили у людей: какие слова, какие чувства наиболее точно описывают отношение к существующей в стране власти? Какие тут предлагались ответы на вопрос: поддержка, уважение, безразличие, недоверие, ненависть, затрудняюсь ответить… Всесокрушающая стабильность. Социологи замерили политические настроения украинцев © "Рейтинг"

Так что бы вы думали? Безразличие — 20%, недоверие — 54%, ненависть — 7%. То есть больше 70% населения Украины либо не доверяют, либо (относятся. — Ред.) с ненавистью, либо абсолютно безразличны к этой власти. Ну, что ещё можно говорить, какими цифрами можно охарактеризовать?

А, скажем, поддержка — всего 13%. Вот это то, на что он (Зеленский. — Ред.) может сейчас ориентироваться реально.

Тем более что 100% — избиратели Юго-Востока, например, после предательства им интересов русскоговорящих, русскоязычного населения… Когда он обещал пересмотреть закон «парубиёвский», но отказался это делать — в результате с 1 сентября прошлого года закрылись школы, классы с преподаванием на русском языке, а русский язык стал сознательно вытесняться из всех сфер общения, то есть осуществляется дискриминация русских и украинцев русскоговорящих, дискриминация самая настоящая.

О других обещаниях. Эти почти два года (нахождения Зеленского при власти. — Ред.) показали, что в экономике ситуация не улучшается.

Мира нет. Недавно показали, был случай, который меня очень сильно огорчил и расстроил — это когда снайпер киевских войск прицельным выстрелом в голову убил 71-летнего старика, который вышел покормить кур во двор. Снайпер не мог не видеть, что он стреляет в мирного жителя, он не мог не видеть, что это абсолютно гражданский человек, который хозяйственные какие-то свои работы вышел во двор делать. Он прицелился, хладнокровно выстрелил в этого человека. То есть он совершил убийство.

На войне есть такое понятие, как военное преступление. Вот сознательное убийство мирного гражданина является тягчайшим военным преступлением. И ответственность за него несёт не только тот, кто это совершил, но и командиры, и Верховный главнокомандующий — то есть Зеленский. И таких случаев — не единицы, к сожалению. Обещал мир, но мира нет. Зеленский, война и ловушка пропаганды © пресс-служба президента Украины

- Как вы оцениваете развитие ситуации в Донбассе: насколько достижим там мир и есть ли в стране силы, которые действительно могли бы этого добиться?

— С Зеленским всё понятно, при президенте Зеленском, сколько он будет исполнять свои полномочия, никакого мира не будет. Это уже совершенно ясно. Потому что у него был уже вполне достаточный срок, большие возможности, он пришёл на волне большого доверия к нему.

Вы же сами сказали мне, повторили мои слова, что и я доверял, и я надеялся. А я всё-таки опытный политик, что ж говорить про простых людей? Они очень долго верят, очень долго доверяют, но потом разочаровываются…

А мне уже, например, абсолютно ясно, что при Зеленском никакого мира не будет. Он подобрал вокруг себя такую команду, которая, во-первых, с одной стороны, профессионально не способна, а с другой стороны, выполняет чётко команды западных партнёров. Не партнёров, вернее, а кураторов, хозяев. То есть американцев.

А для американцев Украина не представляет никакого интереса, кроме одного — это быть тараном против России. И всё, что сейчас делается и делалось, это подготовка, чтобы столкнуть Украину в горячий конфликт с Российской Федерацией.

- Как вы считаете, это реальный сценарий?

Данилов раскрыл план Украины по возврату Крыма © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк Данилов, например, да и не только Данилов. Что говорит сам Зеленский, что говорит Кравчук. Это вроде бы люди, которые владеют информацией, по крайней мере владеют информацией о том, что готовится.

Я, правда, уверен, что в Генштабе Украины, среди профессиональных военных, есть четкое понимание, чем это может закончиться, и они какие-то свои версии этих событий предлагают. Но вопрос заключается в простом: если будет команда американцев, отмашка… то, как показал Зеленский, он способен на всё.

Он способен нарушать Конституцию, не обращает внимания на законодательство… Он вообще Конституцию, скорее всего, не знает. И вокруг него нет ни одного человека, который бы зашёл и сказал…

Кстати, всегда — вот я работал с многими президентами — всегда в аппарате президента были люди, которые могли говорить президенту, можно подписывать такой указ или нельзя его подписывать. А были люди, которые не подписывали, ставили на полях этого документа свои категорические возражения, и указ не подписывался.

Вот, судя по всему, в процессе этой вот люстрации, профанации, вокруг него (вокруг Зеленского. — Ред.) нет таких людей, которые понимают, что основа государства — это право. Как говорил один умный человек, государство, в котором не действует право, — это шайка разбойников, это не государство.

- Николай Янович, как вы считаете, возможно ли предотвратить такое развитие событий, которое приведёт к горячему военному конфликту, предотвратить катастрофический сценарий? Есть, опять-таки, в стране силы, которые могут этому воспрепятствовать?

— Конечно, есть. Если вы сейчас проведёте социологический опрос, то подавляющее большинство украинского народа против горячего конфликта, против, это совершенно очевидно. Будет ли война? Кому выгодно обострение на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

- Конечно.

— А значит, в чём вопрос? Вопрос только в том, что политическое поле сознательно зачищается, с политического поля убираются сторонники мирного урегулирования, последовательные политики, которые понимают, в чём заключается национальный интерес. То есть политическое поле зачищается.

Осуществляется дискриминация средств массовой информации, те СМИ, которые стоят на такой позиции, закрываются, уничтожаются, журналисты арестовываются, политические эксперты — мы видим на примере Юрия Дудкина — бросаются в тюрьму. Многие вынуждены уехать, такие, например, как Игорь Гужва… Ну и приводить примеры дальше не надо.

Значит, вопрос заключается вот в чём: чтобы организовать большинство народа, нужна политическая сила. Сейчас действующие в парламенте политические силы на это, к большому сожалению, не способны.

Потому что — вот, даже если взять «Оппозиционную платформу — За жизнь» (ОПЗЖ), то, судя по опросам, за неё готовы проголосовать 23%. Это хороший результат. Но 23% — это не 50 и не 60%. А все остальные силы — «Батькивщина», «Голос», зелёные «Слуги народа» и так далее — это же сторонники войны. То есть они не отражают мнения украинского народа.

Где же остальные 50-40%, которые должны поддержать сторонников мира? Значит, надо создавать широкую оппозиционную платформу всех тех, кто стоит на позициях национальных интересов Украины. А самым главным национальным интересом Украины является сейчас мир. Мир, потому что только в условиях мира можно восстановить экономику. 15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы

- Последний вопрос. Ведь ситуация, которая сегодня сложилась на Украине, — это ведь не результат деятельности только нынешней власти Зеленского или предыдущей власти Порошенко, многие говорят о том, что уже с 1991 года были допущены ошибки, которые и привели в итоге туда, где мы находимся. Какие, на ваш взгляд, были совершены ошибки всеми предыдущими президентами, точнее элитами, можно так сказать шире?

— Давайте ответим на этот вопрос с точки зрения стратегии развития нашей страны. После распада Советского Союза — я скажу тут тривиальную вещь, не я автор этой сентенции, но просто хочу вернуться, так сказать, к основам — Украина получила высокоразвитую высокотехнологическую промышленность и развитый сельскохозяйственный сектор.

Мы, если говорить, положим, с точки зрения сельскохозяйственного сектора, обеспечивали своё население мясными продуктами на уровне развитых стран Европы. И с точки зрения нашего промышленного потенциала мы были одной из ведущих стран Европы.

И вот перед руководством Украины, перед Кравчуком например, встал вопрос: а как дальше развивать нашу страну? Он же не зря говорил, что мы можем быть второй Францией.

Да, мы могли бы быть этой Францией. Но для развития экономики на рыночных условиях нужен рынок сбыта. Вот этого Кравчук не понимал, поскольку он в экономике вообще ничего не понимал, а сточки зрения политической — его окружили западенцы, если вы помните, в большом числе львовяне, которые стали ему твердить, что надо разрывать все связи с РФ, надо выходить из рублёвой зоны, надо ориентироваться на Запад, мол, только в этом западном векторе нас ждёт развитие. И вот этот курс Кравчук взял.

К чему это привело, если вы помните? Это привело к разрушению нашей экономики, потому что если нет рынка, предприятиям некуда поставлять свою продукцию, естественно, предприятия закрываются. Тормозит экономику: сколько Украина теряет из-за спада промышленности © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

На это наложился процесс приватизации — это тоже был крайне необдуманный процесс. Крайне необдуманный, потому что вся эта брехня о том, что частный собственник эффективнее государственного собственника, привела к тому, что у нас просто были вырезаны на металлолом тысячи наших предприятий. Тысячи предприятий!

Тем более что Турция тогда нуждалась в металлоломе, и суда шли прямым ходом. У нас вырезались станки, грузились и так далее и шли в Турцию. Вот какой характер приватизация приняла.

Инфляция в связи с выходом из рублёвой зоны, вы помните, 10 000% мы имели. То есть все стали миллионерами, а коробка спичек стоила миллион.

Пришедший на смену Кравчуку президент Кучма, который, казалось бы, был производственником и прекрасно понимал значение для рыночного хозяйства рынков сбыта, попытался эту ситуацию исправить.

При нём мы стали налаживать отношения с Российской Федерацией, при нём стал реализовываться курс на создание единого экономического пространства. Я бы сказал, не на создание, а на воссоздание, потому что у нас было единое экономическое пространство, которое, благодаря Кравчуку и первым действиям того же Кучмы, в начале — 1994-1995 годы — активно разрушалось. Потому что пошёл процесс создания таможен, пошёл процесс создания своего законодательства, пошёл процесс создания, тогда ещё не явно, но по сути дела, из Украины — «анти-России».

Но всё-таки Кучма спохватился, и в 2000 году, в связи с приходом в России прагматичного президента Путина, начал реализовываться курс на создание единого экономического пространства. Это не могло не привести к экономическому росту для Украины.

И вот в 2002, 2003, 2004 годах, когда активно реализовывались эти идеи, Украина имела наивысшие в своей истории, да и одни из наивысших в мире, темпы развития. Мы в 2004 году имели темпы развития ВВП 12,6%, это рекорд, больших Украина никогда не имела.

Но тут подсуетились западные… кураторы, и случилась «оранжевая революция». Пришёл Ющенко, и процесс политического преследования всех тех, кто стоял на позициях единого экономического пространства, начался: из сферы управления стали изгоняться все абсолютно сторонники этого курса, который отвечал национальным интересам. Азаров заявил об обнищании украинцев © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

А взят снова был курс на реализацию различных меморандумов с МВФ, на ускоренную приватизацию, на ликвидацию на селе всяких форм общинного, так сказать, управления. И активно, конечно, стал проводиться идеологический курс «анти-Россия».

Политические силы, которые в Украине на тот момент существовали, не сумели переубедить украинский народ, (не сумели. — Ред.) развернуть широкую агитацию и пропаганду, в хорошем смысле этого слова. У нас ведь приклеили к слову «пропаганда» какую-то лейблу негативную…

А что такое пропаганда? Пропаганда — это убеждение широких народных масс в правильности того или иного решения, в правильности того или иного идеологического направления. Так вот, несмотря на то, что «Партия регионов» была достаточно мощной политической силой, мы — и это главная наша ошибка — не уделили внимания должного как раз идеологии, как раз пропаганде тех идей, которые должны были бы сработать на то, чтобы всё-таки большинство народа Украины поддержало единственно возможный для нас тогда курс.

Но тем не менее после экономического кризиса 2008-2009 годов, когда был мировой кризис, и в Украине он практически совпал с результатами деятельности Ющенко и Тимошенко, нам удалось стабилизировать ситуацию, провести Евро-2012, как вы помните.

Когда нас в чём-то обвиняют и рассказывают, что мы действовали не в интересах народа Украины, то я просто назову несколько проектов. Вот «Интерсити» — при ком это появились скоростные поезда? Единственное прогрессивное на железной дороге мероприятие, которое связало столицу со Львовом, Одессой, с Харьковом, Донецком? Вот эти вот современные европейские поезда — это кто сделал?

— Это при вас…

Разбитые частные тепловозы: как ускорить коллапс украинской железнодорожной инфраструктуры © biz.censor.net

Я вам назову только одну цифру, я её просто с удивлением обнаружил: в январе месяце объём платежей за жилищно-коммунальные услуги для украинцев составил 38 миллиардов гривен. А мы за год, за 2013 год, собирали 32 миллиарда гривен. Более чем в десять раз меньше. Можете себе представить масштабы грабежа!

И нас ещё обвиняют в каком-то там предательстве национальных интересов? Так в чём же заключаются национальные интересы — в том, чтобы грабить свой народ, чем сейчас успешно занимается вот эта вот клика?

Я постарался достаточно коротко, потому что вопрос серьёзнейший, глубокий, но постарался охарактеризовать, в чём главная ошибка. Главная ошибка всех властей Украины в том, что они взяли курс на создание «анти-России».

Нам не «анти-Россия» нужна, нам нужна была развивающаяся процветающая Украина. Вот что было нам нужно, и вот такую идеологию надо было выстраивать. И делать всё то, что способствовало бы развитию и процветанию Украины — а не наоборот.