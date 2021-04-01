По словам Зеленского, за первые месяцы 2021 года в Донбассе погибло 20 украинских военных, и 57 было ранено.
«Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и жесткая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым», — заявил президент Украины.
Зеленский указал, что Украина хочет вернуться к режиму перемирия, который был установлен с 27 июля 2020 года, и работает над этим.
Он также заявил о наращивании присутствия российских войск на границе и обвинил Россию в «игре мускулами» якобы с целью давления во время переговоров о прекращении огня.
«Мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша же стратегия — обязательно мир и возвращение наших людей и территорий», — заключил Зеленский.
Ранее СМИ сообщили о планах правительства Украины провести в пятницу, 2 апреля, очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Согласно сообщениям источников, среди вероятных тем повестки дня — ситуация в Донбассе.