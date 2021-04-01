Стратегия Украины - мир и возвращение «своих людей и территорий». Об этом 1 апреля написал в Тelegram-канале президент Украины Владимир Зеленский

По словам Зеленского, за первые месяцы 2021 года в Донбассе погибло 20 украинских военных, и 57 было ранено.

«Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и жесткая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым», — заявил президент Украины.

Зеленский указал, что Украина хочет вернуться к режиму перемирия, который был установлен с 27 июля 2020 года, и работает над этим. Зеленский созывает СНБО на 2 апреля — СМИ © president.gov.ua

Он также заявил о наращивании присутствия российских войск на границе и обвинил Россию в «игре мускулами» якобы с целью давления во время переговоров о прекращении огня.

«Мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша же стратегия — обязательно мир и возвращение наших людей и территорий», — заключил Зеленский.

Ранее СМИ сообщили о планах правительства Украины провести в пятницу, 2 апреля, очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Согласно сообщениям источников, среди вероятных тем повестки дня — ситуация в Донбассе.