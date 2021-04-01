Так, в современной «мове» появились такие слова, как «премьерка» — премьер-министр женского рода, которое пока употреблялось только по отношению к Юлии Тимошенко.
Кроме того, в обиход вошло такое слово, как «ликарка» (женщина-врач). Также в современном украинском появилось слово «ґипи» (что значит «хиппи», но пишется оно теперь через «новую» ґ).
По словам автора, украинский язык наводняли выдуманными словами всегда — многие украинские писатели сами создавали слова, которые позже вошли в обиход. Подробнее об этом можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.