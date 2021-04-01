Украинский язык продолжают «активно» исправлять, добавляя в него множество «неологизмов». Об этом в своей статье рассказала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Так, в современной «мове» появились такие слова, как «премьерка» — премьер-министр женского рода, которое пока употреблялось только по отношению к Юлии Тимошенко.

Языковая шизофрения Украины. Кто реально разваливает страну © пресс-служба президента Украины

По словам автора, украинский язык наводняли выдуманными словами всегда — многие украинские писатели сами создавали слова, которые позже вошли в обиход. Подробнее об этом можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.