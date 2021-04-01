Преподаватель Национального университета «Львовская политехника» попала в ЛГБТ-скандал из-за своих неоднозначных высказываний. Об этом 1 апреля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на студентов, которые записали аудио во время онлайн-семинара в университете

Отмечается, что ранее одна из студенток решила провести исследование и написать научную работу на тему сексуальных домогательств, гендера и вынести проблемы харасмента, в том числе в отношении представителей ЛГБТ.

Отмечается, что «39-летняя кандидат наук Ольга Валериевна Мерье транслирует студентам годами о том, что гендер — это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества — больные люди, которых надо лечить, и они не имеют права жаловаться на харасмент, потому что в этом сами виноваты».

Польша: Тема ЛГБТ стала одной из ключевых в политической повестке страны © AP, Alik Keplicz

Мерье прямо спросила студентку относительно ее сексуальной ориентации, потому что ее удивляет выбор такой темы для защиты.

Мерье завила, что харасмент для представителей ЛГБТ не является формой дискриминации.

Согласно данным «Википедии», Ольга Мерье — кандидат архитектуры, старший преподаватель кафедры дизайна и основ архитектуры Института архитектуры Национального университета «Львовская политехника». Преподает курсы живописи, скульптуры, а также архитектурную композицию.

Ранее украинские СМИ сообщали, что преподаватель дискретной математики в Львовской политехнике, считая, что студенты должны учиться с удовольствием, использовал экзаменационные билеты с изображением обнаженных девушек, которые появлялись при правильном ответе.