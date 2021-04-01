США не готовы к настоящей войне между Украиной и Россией, поэтому вряд ли будут подталкивать Киев к решительным действиям в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал западноукраинский политолог Святослав Вышинский

Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил

По его словам, во всех геополитических вопросах Киев слепо полагается на «западных партнёров», которые при первой возможности превратят украинцев в пушечное мясо.

«В этом отношении поведение Киева напоминает политику Польши в 1939 году — безосновательную надежду на поддержку Запада. Ведь Украина проигрывает в любом из сценариев: в случае серьёзной войны в Донбассе она рискует потерять новые территории, а в случае обострения американо-китайского конфликта — остатки экономики ввиду критической зависимости от КНР как от главного торгового партнёра. С которым, отмечу, Киев уже самоубийственно развязал торговую войну», — объяснил эксперт.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, отраженных в межправительственном соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций.

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут в собственность государства. По его словам, это будет сделано «законным и конституционным» способом.

МИД КНР, в свою очередь, потребовал защитить права китайских инвесторов, которые намерены отстаивать свои интересы в суде и «опозорить Украину перед международным сообществом».