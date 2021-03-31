Арестович уверен, что ничего страшного в том, что переговоры прошли без украинской стороны, нет: Украина также может обсуждать Россию с немцами, французами и американцами.
Он также подчеркнул, что переговорами без участия Украины Россия «манипулирует информацией и вводит общество в заблуждение» с 2014 года, показывая, что Киев якобы имеет слабую позицию.
Арестович добавил, что обсуждаться без Украины может что-угодно, но никаких решений приниматься без нее не будет.
Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в эскалации ситуации в Донбассе, а поэтому поводов для волнения и лишних эмоций у Киева сейчас нет.
Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры по видеосвязи между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был.