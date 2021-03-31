Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович прокомментировал переговоры лидеров «нормандской четверки», которые прошли без участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 31 марта пишет Интерфакс-Украина

Арестович уверен, что ничего страшного в том, что переговоры прошли без украинской стороны, нет: Украина также может обсуждать Россию с немцами, французами и американцами.

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Арестович добавил, что обсуждаться без Украины может что-угодно, но никаких решений приниматься без нее не будет.

Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в эскалации ситуации в Донбассе, а поэтому поводов для волнения и лишних эмоций у Киева сейчас нет.

Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры по видеосвязи между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был.