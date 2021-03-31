Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий не смог удовлетворить просьбу президента Молдавии Майи Санду о возвращении имущества этой страны, которое находится на территории области. Об этом сообщает «Таймер» 30 марта

Гриневецкий сообщил, что Санду на встрече с ним обсудила возможность возвращения имущества.

По его словам, данный вопрос не входит в круг полномочий местных органов власти и должен решаться на уровне правительств. Поток контрабанды из Украины: Санду созывает заседание Совбеза © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«К сожалению, у нас не совпадают кризисы: когда в Молдове есть правительство, у нас правительство меняется, а когда у нас оно сформировано, у них вопрос с кризисом и сменой правительства. Вероятно, по этой причине вопросы имущества до сих пор не удается решить», — сказал Гриневецкий.

В частности, речь идет о санатории «Молдова» в Одессе и об имуществе Молдавии в курортном поселке Сергеевка под Белгородом-Днестровским.

Ранее, в декабре, Хозяйственный суд Одесской области отказал Молдавии в возвращении недвижимого имущества санатория «Молдова».