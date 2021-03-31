Гриневецкий сообщил, что Санду на встрече с ним обсудила возможность возвращения имущества.
По его словам, данный вопрос не входит в круг полномочий местных органов власти и должен решаться на уровне правительств.
«К сожалению, у нас не совпадают кризисы: когда в Молдове есть правительство, у нас правительство меняется, а когда у нас оно сформировано, у них вопрос с кризисом и сменой правительства. Вероятно, по этой причине вопросы имущества до сих пор не удается решить», — сказал Гриневецкий.
В частности, речь идет о санатории «Молдова» в Одессе и об имуществе Молдавии в курортном поселке Сергеевка под Белгородом-Днестровским.
Ранее, в декабре, Хозяйственный суд Одесской области отказал Молдавии в возвращении недвижимого имущества санатория «Молдова».