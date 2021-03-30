Украинским военным в случае наступления на Донецкую Народную Республику необходимо быстро занять города Донецк и Горловку с тем, чтобы использовать их жителей как заложников, сказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире Украина.ру 30 марта

По его данным, наступление состоится до 2 мая, для этого Киев уже накопил достаточно живой силы, техники и боеприпасов.

«У них задача — войти в города. То есть, это Горловка, это Донецк. Войти очень быстро, для того, чтобы даже если Россия примет решение вмешаться и нам помочь, ей было сложно… Потому что мирные жители не успеют эвакуироваться и станут заложниками украинских военных», — сказал Безсонов.

Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил

Безсонов также отметил, что для успешной наступательной операции нужна мобильность и нужна скорость, «чтобы все подсохло и в идеале чтобы листвы на деревьях, так называемой зеленки, было мало — чтобы у наступающей стороны был хороший обзор».