По его данным, наступление состоится до 2 мая, для этого Киев уже накопил достаточно живой силы, техники и боеприпасов.
«У них задача — войти в города. То есть, это Горловка, это Донецк. Войти очень быстро, для того, чтобы даже если Россия примет решение вмешаться и нам помочь, ей было сложно… Потому что мирные жители не успеют эвакуироваться и станут заложниками украинских военных», — сказал Безсонов.
Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР готовятся к таким действиям киевского режима и выразил уверенность в том, что украинской стороне не удастся реализовать данный сценарий.
Безсонов также отметил, что для успешной наступательной операции нужна мобильность и нужна скорость, «чтобы все подсохло и в идеале чтобы листвы на деревьях, так называемой зеленки, было мало — чтобы у наступающей стороны был хороший обзор».