Жена языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя Юлия пользуется российскими социальными сетями и сайтами, которые были запрещены на Украине ввиду санкций СНБО. Об этом 30 марта сообщает KlymenkoTime в Telegram

«А теперь рубрика "зрада дня". Жена главного блюстителя украинизации, языкового омбудсмена Тараса Креминя, Юлия, оказывается, активно пользуется российским почтовым сервисом и российскими соцсетями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочий e-mail Юлии зарегистрирован на сайте Mail.Ru. В начале марта она заходила в мессенджер «ВКонтакте». Кроме того, она периодически посещает «Мой мир», однако в последний раз это фиксировалось в прошлом году. Языковой омбудсмен обвинил «Шахтер» в нарушении прав человека © Facebook, Тарас Кремінь

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил решение СНБО о запрете российских соцсетей и онлайн-сервисов еще на три года. Указ о запрете сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекса» и Mail.ru подписывал в 2017 году бывший глава страны Петр Порошенко.