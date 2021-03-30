Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у него и у нынешних украинских властей разное понимание национальных интересов страны. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Азаров назвал настоящих «хозяев» Украины © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Я считаю, что национальным интересам отвечает политика, направленная на улучшение благосостояния наших граждан, на улучшение условий их жизни. А у них национальный интерес — это прислуживание американским хозяевам. Есть разница? У них нет национальных интересов, у них есть команды американских хозяев», — подчеркнул он.

В подтверждение своих слов экс-премьер привел в пример ситуацию с отказом закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», к чему призвала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины заочно сообщило о подозрении в госизмене бывшему премьер-министру из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения). По версии следствия, действуя в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем, Азаров обеспечил согласование договора, направленного якобы «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» под предлогом получения для страны скидки на газ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.