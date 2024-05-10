Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке - 10.05.2024 Украина.ру
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Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке
Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке - 10.05.2024 Украина.ру
Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке
НАТО не будет принимать Украину в альянс ускоренными путем в обход существующих правил. Такое мнение высказал 10 мая глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин РИА Новости
2024-05-10T09:20
2024-05-10T09:20
новости
нато
украина
сергей нарышкин
йенс столтенберг
владимир зеленский
контактная группа
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"Думаю, что нет", — сказал он, отвечая на вопрос агентства о вероятности такого сценария.О том, что Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке президент Украины Владимир Зеленский заявил в сентябре 2022 года. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.В Вашингтоне с 9 по 11 июля пройдет очередной саммит НАТО. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Также председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны США Ллойда Остниа к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
https://ukraina.ru/20240505/1054903386.html
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новости, нато, украина, сергей нарышкин, йенс столтенберг, владимир зеленский, контактная группа
Новости, НАТО, Украина, Сергей Нарышкин, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Контактная группа

Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке

09:20 10.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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НАТО не будет принимать Украину в альянс ускоренными путем в обход существующих правил. Такое мнение высказал 10 мая глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин РИА Новости
"Думаю, что нет", — сказал он, отвечая на вопрос агентства о вероятности такого сценария.
О том, что Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке президент Украины Владимир Зеленский заявил в сентябре 2022 года. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
В Вашингтоне с 9 по 11 июля пройдет очередной саммит НАТО. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Также председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны США Ллойда Остниа к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 13:17
СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликтВ боевые действия на Украине может напрямую вмешаться Североатлантический альянс, если в будущем участие в конфликте примет Белоруссия или Россия нападет на страны Балтии, Польшу или Молдавию. Об этом говорится в статье итальянской газеты Repubblica со ссылкой на источники в руководстве НАТО
 
НовостиНАТОУкраинаСергей НарышкинЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийКонтактная группа
 
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