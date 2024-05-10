Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке
НАТО не будет принимать Украину в альянс ускоренными путем в обход существующих правил. Такое мнение высказал 10 мая глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин РИА Новости
"Думаю, что нет", — сказал он, отвечая на вопрос агентства о вероятности такого сценария.
О том, что Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке президент Украины Владимир Зеленский заявил в сентябре 2022 года. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
В Вашингтоне с 9 по 11 июля пройдет очередной саммит НАТО. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Также председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны США Ллойда Остниа к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
5 мая, 13:17СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликтВ боевые действия на Украине может напрямую вмешаться Североатлантический альянс, если в будущем участие в конфликте примет Белоруссия или Россия нападет на страны Балтии, Польшу или Молдавию. Об этом говорится в статье итальянской газеты Repubblica со ссылкой на источники в руководстве НАТО