https://ukraina.ru/20240510/1054998923.html

Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке

Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке - 10.05.2024 Украина.ру

Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке

НАТО не будет принимать Украину в альянс ускоренными путем в обход существующих правил. Такое мнение высказал 10 мая глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин РИА Новости

2024-05-10T09:20

2024-05-10T09:20

2024-05-10T09:20

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сергей нарышкин

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контактная группа

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"Думаю, что нет", — сказал он, отвечая на вопрос агентства о вероятности такого сценария.О том, что Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке президент Украины Владимир Зеленский заявил в сентябре 2022 года. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.В Вашингтоне с 9 по 11 июля пройдет очередной саммит НАТО. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Также председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны США Ллойда Остниа к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

https://ukraina.ru/20240505/1054903386.html

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новости, нато, украина, сергей нарышкин, йенс столтенберг, владимир зеленский, контактная группа