Ранее президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Тем же указом президент Украины отменил назначение судьей Александра Касминина.
После этого глава КС Тупицкий издал распоряжение о специальном пленарном заседании Конституционного суда, которое состоится 12 апреля. Участники заседания рассмотрят президентский указ об увольнении Тупицкого и Касминина.
По информации украинских СМИ, охрана не пустила Тупицкого и Касминина на работу 29 марта, сославшись на указ Зеленского. Кроме того, сайт КС перестал работать с субботы, 27 марта.