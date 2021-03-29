Конституционный суд Украины соберется на внеочередное заседание после указа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 29 марта сообщается на странице КС в Facebook

Адвокат Януковича прокомментировал скандальный указ Зеленского © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Тем же указом президент Украины отменил назначение судьей Александра Касминина.

После этого глава КС Тупицкий издал распоряжение о специальном пленарном заседании Конституционного суда, которое состоится 12 апреля. Участники заседания рассмотрят президентский указ об увольнении Тупицкого и Касминина.

По информации украинских СМИ, охрана не пустила Тупицкого и Касминина на работу 29 марта, сославшись на указ Зеленского. Кроме того, сайт КС перестал работать с субботы, 27 марта.